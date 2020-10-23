Вашингтон, , 11:53 — REGNUM «Неприемлемый» дефицит лекарственных средств сложился в США из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает 22 октября со ссылкой на доклад Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний CIDRAP при университете штата Миннесота CNN.

По данным ведомства, из-за распространения нового патогена в США наблюдается нехватка 29 из 40 препаратов, необходимых для лечения COVID-19, в том числе пропофол, альбутерол, мидазолам, гидроксихлорохин, фентанил, азитромицин и морфин, а также 67 из 156 других необходимых препаратов, включая диазепам, фенобарбитал, лидокаин и ацетаминофен.

«Нехватка лекарств может быть вопросом жизни и смерти, а недостаток некоторых их них означает, что спасительное лекарство недоступно для пациентов в США ни за какую цену», — указали авторы доклада.

Как отметил директор CIDRAP Майкл Остерхольм в пресс-релизе, проблема нехватки препаратов напрямую вызвана обострением ситуации с COVID-19 — заболевания, которое оказывает свое разрушительное влияние и на ключевые для производства препаратов страны — Индию и Италию.

При этом проблема нехватки лекарств в США носит «непреходящий» характер. Авторы доклада обращают внимание на то, что за последние несколько лет неоднократно наблюдалась нехватка как препаратов, необходимых для экстренных случаев, так для лечения хронических заболеваний.

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