Салехард, , 11:52 — REGNUM На Ямале за сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

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Из пяти летальных случаев три зафиксированы в Новом Уренгое. Там скончались 80-летняя женщина с подтверждённым COVID-19, 84-летний мужчина и 40-летний мужчина, страдающий серьезными хроническими заболеваниями. В Салехарде умерла 65-летняя женщина, в Надыме — 71-летний мужчина.

Всего с начала пандемии на Ямале к 23 октября скончались 119 пациентов с COVID-19.