Нерехта, Костромская область, 23 октября 2020, 11:52 — REGNUM В центральной районной больнице Нерехты использованные средства индивидуальной защиты выкидывают прямо на улицу. Отходы находятся в открытом доступе — попасть на территорию, куда выкидывается опасный мусор, может любой желающий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель костромского областного союза «Соцпроф» Дмитрий Аникин.
По правилам, отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию, и должны собираться в мягкую или твёрдую непрокалываемую упаковку с маркировкой. После запечатывания их хранят в специальном помещении для временного хранения медицинских отходов.
Председатель территориального объединения профсоюзных организаций полагает, что пренебрежение мерами безопасности может создать угрозу для здоровья и жизни не только персонала медучреждения, но и жителей города Нерехты. Соответствующее заявление с просьбой отреагировать на нарушение Аникин направил в Управление Роспотребнадзора по региону.