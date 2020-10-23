Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Ростовская область каждый день обновляет «рекорд» по ежесуточному приросту больных COVID-19. За истекшие сутки на Дону положительный результат теста на коронавирус получили 299 человек (днём ранее — 297). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 октября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 32 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 113 носителей инфекции, в Неклиновском районе — 29, в Новошахтинске — 21, в городе Гуково — 16, в Аксайском и Семикаракорском районах — по 14, в Таганроге — 13, Азовском районе — 12. 26% новых заболевших COVID-19 — люди пожилого возраста, 0,7% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждено 28 тыс. 139 случаев заражения коронавирусом.

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