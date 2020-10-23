Белгород, 23 октября 2020, 11:58 — REGNUM Федеральное финансирование на развитие интеллектуальных транспортных систем получила Белгородская область. Средства направят на установку системы адаптивных светофоров — они будут автоматически переключать режимы, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Системой «умных» светофоров оборудуют 144 перекрёстка Белгородской агломерации. На них установят особые детекторы и контроллеры.
Информация о дорожной ситуации будет поступать в специальный Центр, который планируется открыть в Белгороде до конца 2020 года.
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