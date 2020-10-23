Москва, , 11:50 — REGNUM В Москве провели более 10 млн ПЦР-тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

«Общее число проведенных тестов на COVID-19 в столице превысило 10 миллионов», — сказала она.

По словам Раковой, в борьбе с пандемией крайне важно организовать качественное массовое тестирование. Ежедневно в Москве проводится в среднем по 90 тысяч тестов на коронавирус.

Вице-мэр отметила, что больным с симптомами ОРВИ тесты проводятся в обязательном порядке.