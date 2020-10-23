Воронеж, , 11:47 — REGNUM Ряд новых мер в целях борьбы с коронавирусом утвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 23 октября.

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В частности, на период осенних каникул, с 26 октября по 8 ноября, приостановлена работа организаций по спортивной подготовке несовершеннолетних, исключением является индивидуальная спортивная подготовка.

Дополнительные требования вводятся для работы фитнес-центров. Теперь в залах, раздевалках, пунктах проката спортинвентаря не может находиться более одного человека из расчёта на 3 кв.м. В помещениях центров необходимо нанести разметку, позволяющую соблюдать установленную дистанцию. Сохраняется требование по загрузке не более 50% залов.

Также в регионе запрещено проведение школьных организованных выездов (экскурсий) за пределы Воронежской области. Департамент предпринимательства и торговли также даст рекомендации туристическим компаниям приостановить этот вид деятельности.

До 9 ноября в управлениях соцзащиты населения региона вводится дистанционный прием и консультирование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Воронежской области также дал рекомендации работодателям по переводу максимального количества сотрудников на удалённый режим работы.