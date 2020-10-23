Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В честь столетия Уральского федерального университета в Екатеринбурге появится соответствующая улица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Улица 100-летия Уральского федерального университета появится в микрорайоне Новокольцовский. Так будет названа одна из улиц деревни, которую построят к Универсиаде-2023.

«После завершения студенческих игр эта улица, уверен, станет одним из знаковых мест для наших студентов», — сказал ректор вуза Виктор Кокшаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Уральский государственный университет был учреждён 19 октября 1920 года. Позже данный вуз стал частью Уральского федерального университета после присоединения к УГТУ-УПИ.

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