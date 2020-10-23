Мурманск, , 11:44 — REGNUM В Мурманской области сегодня, 23 октября, отмечают 76-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, к мемориалу Защитникам Советского Заполярья сегодня возложили цветы глава региона, и командующий Северным флотом глава митрополии и руководитель мусульманской организации.

Возложение цветов к мемориалу Защитникам Советского Заполярья Gov-murman.ru

Возложение цветов к мемориалу Защитникам Советского Заполярья Gov-murman.ru

Напомним, в октябре 1944 года войска Карельского фронта и корабли Северного флота провели Петсамо-Киркенесскую операцию по разгрому 20-й горной немецкой армии в Северной Финляндии. Советские войска менее чем за месяц полностью очистили от захватчиков территорию Мурманской области и норвежского Финнмарка. Победе Красной армии предшествовали три года сопротивления.