Вашингтон, , 11:44 — REGNUM В США официально зарегистрирован первый препарат для лечения коронавирусной инфекции. Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило для этих целей противовирусный препарат «Ремдесивир» (торговое название Veklury). Об этом сообщается на сайте регулятора.

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В управлении напомнили, что в начале мая 2020 года было разрешено применять ремдесивир в экстренных случаях. В сообщении подчёркивается, что и теперь препарат не будет применяться для лечения всех пациентов с коронавирусной инфекцией.

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«Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило противовирусный препарат Veklury (ремдесивир) для применения у взрослых и пациентов в возрасте 12 лет и старше и весом не менее 40 килограммов для лечения COVID-19, требующих госпитализации. Veklury следует назначать только в стационаре или в медицинском учреждении, способном обеспечить неотложную помощь», — подчёркивается в сообщении

В ведомстве добавили, что это первый препарат для лечения COVID-19, получившее одобрение FDA.

«Сегодняшнее одобрение подтверждается данными многочисленных клинических испытаний, которые агентство тщательно оценило и представляет собой важную научную веху в борьбе с пандемией COVID-19», — прокомментировал комиссар FDA, доктор едицинских наук Стивен Хан.

Как сообщало ИА REGNUM, весной власти США разрешили использовать «Ремдесивир» в качестве лекарства для лечения COVID-19. В ВОЗ в мае заявляли, что точных данных об эффективности этого препарата против коронавирусной инфекции пока нет, но в целом принцип его действия известен, и оно может быть использовано в борьбе против COVID-19. Добавим, что именно этот препарат применялся при лечении президента США Дональда Трампа.

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При этом, согласно недавним заявлениям ВОЗ, этот препарат оказался малоэффективен. Как отметили специалисты организации, применение экспериментального препарата «Ремдесивир» для лечения пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, не влияет существенным образом на показатели смертности.