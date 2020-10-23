Владивосток, , 11:45 — REGNUM В Приморье дальнобойщики, въезжающие на территорию Китая через пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка», «Турий Рог», обязаны предоставить китайской стороне справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, водителям оказывают помощь в сдаче тестов.

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В частности, с 23 октября сдать тест на COVID-19 и получить справку об отсутствии инфекции можно непосредственно в больницах, где расположены пункты пропуска: в Пограничном, Октябрьском, Ханкайском и Хасанском районах.

«Обследование проводится на договорной основе. Медицинская организация проводит забор биоматериала, транспортирует его в Краевую станцию переливания крови, где его исследуют в ускоренном порядке, а результат направляют обратно на территорию по защищенным каналам связи. Справка действительна в течение семи дней с момента выдачи», — пояснили в минздраве Приморья.

Также с 22 октября в медцентре «Асклепий» начали проводить экспресс-тесты непосредственно на территории, прилегающей к пункту пропуска «Полтавка».

Как сообщало ИА REGNUM, на пункте пропуска «Пограничный» в Приморье уже третий день бастуют дальнобойщики — китайские власти из-за коронавируса ужесточили правила въезда на свою территорию.