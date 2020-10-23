Москва, , 11:42 — REGNUM Изменения в системе общего образования должны происходить поэтапно. Об этом 23 октября сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании коллегии ведомства в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в системе просвещения важно сохранить преемственность. Необходимо использовать уже имеющийся опыт российской системы образования, а также применять инновационные подходы, которые усилят системы, отметил министр.

«Не все прошлое — плохое и устаревшее, не все новое — хорошее. Самый разумный способ реализации нашей стратегии — осознанный эволюционный путь. И перед каждым шагом важно задавать себе вопрос: полезно ли это для ребёнка. И только если, отвечая на это, мы говорим себе «да», двигаться дальше и реализовывать своё решение», — заявил Кравцов.

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