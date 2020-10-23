Майкоп, , 11:39 — REGNUM Вопросы подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Адыгея обсудил глава республики Мурат Кумпилов в ходе встречи в Москве с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, курирующим вопросы подготовки к юбилею. Об этом 23 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Адыгея.

Указ о праздновании 100-летия образования Республики Адыгея, которое отмечается в 2022 году, президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2017 года. Совместно с Министерством культуры РФ был составлен и утвержден обширный план мероприятий, который уже начал выполняться.

В ходе встречи с Дмитрием Чернышенко Мурат Кумпилов поблагодарил его за поддержку, которую оказывает федеральный центр в реализации комплекса значимых для развития региона мероприятий в рамках 100-летнего юбилея автономии Адыгеи. Глава Адыгеи также рассказал о работе по подготовке к юбилею. Так, в соответствии с планом предусмотрено большое число культурно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и концертных организаций, а также международных и межрегиональных фестивалей. С целью расширения сотрудничества с братскими республиками — КБР и КЧР, которые также отмечают 100-летие государственности, предусмотрен ряд совместных проектов. В рамках просветительской и издательской деятельности идет подготовка к изданию культурно-исторических альбомов, каталогов, краеведческой литературы, созданию историко-документального фильма «Становление» и анимационного фильма «Наказы отца» (по мотивам адыгских сказок).

В регионе в рамках подготовки к юбилею запланированы мероприятия, которые направлены на снятие инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных учреждений. Глава РА подчеркнул значимость этой работы для улучшения качества жизни населения, предоставления услуг и повышения привлекательности республики.

Многие учреждения, которые будут отремонтированы, являются знаковыми для региона и играют большую роль в сохранении и преумножении культурного наследия многонациональной Адыгеи. Так, уже отреставрирован памятник истории и культуры федерального и регионального значения — «Монумент Дружбы» в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России. Ведутся ремонтные работы в Адыгейском республиканском колледже искусств им. У. Тхабисимова, заканчивается ремонт в Адыгейской республиканской школе искусств им. К. Тлецерука. На 2021 год запланированы ремонтные работы в Картинной галерее РА, Центре народной культуры РА.

В ходе встречи с Дмитрием Чернышенко были обсуждены перспективы реализации еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры, поднимались вопросы реализации в Адыгее государственных программ и национальных проектов в области культуры, спорта и туризма, которые курирует Дмитрий Чернышенко.

Проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия Республики Адыгея в целом получили одобрение заместителя председателя правительства России, по ряду проектов, которые нуждаются в дополнительной федеральной поддержке, будут даны соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств Правительства РФ.