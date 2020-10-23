Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту выявленного крупного мошенничества в Елизаветинской больнице. Об этом 23 октября ИА REGNUM рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело по 159 статье УК РФ («Мошенничество») возбуждено по факту преступления, фигурантов в деле пока нет.

В свою очередь в пресс-службе Елизаветинской больницы агентству уточнили, что об уголовном деле им стало известно утром 23 октября из сообщений СМИ. Как пояснил главный врач медучреждения Сергей Петров, в больнице «глубоко возмущены произошедшим».

По его словам, год назад Елизаветинская больница с трудом избавилась от недобросовестной компании, безуспешно пытавшейся на базе медучреждения создать медицинскую информационную систему. Вместо этого была установлена самая современная медицинская система qMS, зарекомендовавшая себя в Центре Алмазова, Первом медицинском университете, клинике МЧС и многих других учреждениях.

«В течение всего этого времени правоохранительные органы, по непонятной причине ставшие на сторону недобросовестной частной компании, оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения. Всё это происходит в период чрезвычайной нагрузки на больницу в результате ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции, — заявил Сергей Петров. — Кто сомневается в работоспособности и эффективности установленной программы, может прийти в больницу, взять в руки любую историю болезни, и всё станет понятно».

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» оказывает медицинскую помощь в системе обязательного страхования Санкт-Петербурга в экстренном и плановом порядках. Ежедневно в стационар обращаются за помощью до 400 пациентов, одновременно в больнице проходят лечение более тысячи человек.