Киев, 23 октября 2020, 11:37 — REGNUM В Киеве полиция задержала 21-летнего студента, подозреваемого в осквернении памятника в честь «Небесной сотни». Об этом сообщила 23 октября пресс-служба Национальной полиции города.
Задержанный рассказал полицейским, что справил малую нужду возле памятника так называемой «Небесной сотне» из-за того, что был пьян.
Студенту грозит штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко призвал подозреваемого сдаться добровольно.
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