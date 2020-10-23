Киев, , 11:37 — REGNUM В Киеве полиция задержала 21-летнего студента, подозреваемого в осквернении памятника в честь «Небесной сотни». Об этом сообщила 23 октября пресс-служба Национальной полиции города.

«По подозрению в совершении уголовного преступления по факту хулиганских действий задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы», — сказано в сообщении.

Задержанный рассказал полицейским, что справил малую нужду возле памятника так называемой «Небесной сотне» из-за того, что был пьян.

Студенту грозит штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко призвал подозреваемого сдаться добровольно.

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