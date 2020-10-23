Саратов, , 11:47 — REGNUM В Саратовской области погибших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией насчитывается 147 человек. За прошедшие сутки жертвами заболевания стали еще два пациента. Об этом 23 октября сообщает облминздрав.

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Одним из погибших был 59-летний мужчина. Его на скорой доставили в ковидный госпиталь на шестые сутки заболевания. В стационаре пациент провел 10 дней, девять дней — на ИВЛ. Смерть мужчины наступила от эндогенной интоксикации и отека легких. Помимо этого, больной страдал артериальной гипертензией.

Вторая жертва — 81-летняя женщина. Пациента в течение шести суток проходила лечение в специализированной больнице. Сопутствующая патология осложнила течение пневмонии. У женщины имелись такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек и онкологическое заболевание. Погибшая провела пять суток на искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области установлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По состоянию на 23 октября коронавирус выявили у 18 972 человек, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 198 жителей региона. Минувшим днем заболели 183 саратовца.

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