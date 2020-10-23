Махачкала, , 11:56 — REGNUM Контрольные органы Дагестана проверят использование средств, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам очередного заседания регионального парламента, состоявшегося 22 октября.

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В ходе «правительственного часа» участники сессии рассмотрели ситуацию с коронавирусом на территории Дагестана. Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов доложил о принимаемых мерах по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19, а руководитель управления Роспотребнадзора по региону Николай Павлов — о текущей эпидобстановке.

«В свою очередь депутат от фракции КПРФ Марат Асланов выразил недовольство тем, как были использованы средства, направленные на предупреждение распространения COVID-19», — сказано в сообщении.

Высказывание депутата о нецелевом использовании средств прокомментировал врио главы Дагестана Сергей Меликов. Он сообщил, что даст поручение счетной палате и другим соответствующим контрольным органам провести проверку по выделению как бюджетных, так и внебюджетных средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

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