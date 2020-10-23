Москва, , 11:40 — REGNUM Главной задачей системы образования в России является обеспечение возможности реализовать себя и получить знания для каждого ребёнка. Об этом 23 октября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании коллегии ведомства в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в 2020 году система образования России столкнулась с серьезными вызовами. Причём касаются они не только педагогов, но и учащихся.

«У всех участников образовательного процесса изменились представления о том, что такое современная школа. Но чтобы не происходило вокруг для нас фундаментальная ценность — качество образования каждого ребенка. Каждый ребенок, где бы он ни жил, вправе получать качественное образование, должен иметь возможность реализовать свои таланты», — сказал Кравцом.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ предложили разработать стандарт дистанционного урока