Биробиджан, , 11:30 — REGNUM Власти Еврейской автономной области подключились к решению проблемы с нехваткой противовирусных и антибактериальных препаратов в аптеках региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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Зампредседателя правительства ЕАО Валерий Жуков обсудил эту проблему с главными врачами областных медучреждений. О ситуации с поставками лекарств рассказала директор ГП ЕАО «Фармация» Наталья Китикова. По её словам, в прайс-листах у поставщиков в близлежащих регионах отсутствует ряд противовирусных и антибактериальных препаратов.⠀

«Потребность в препаратах озвучена основным производителям и дистрибьюторам. Ожидаем ответную реакцию, будем созваниваться и резервировать лекарственные препараты у поставщиков», — рассказала Китикова.

Жуков определил срок до 26 октября, чтобы решить вопросы по наличию лекарств в аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР в Госдуме обратились к замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением о введении временного моратория на применение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и применение административных санкций за нарушение порядка и сроков предоставления аптеками сведений в систему.