Салехард, , 11:26 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 15 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 32, в Ноябрьске — 25, в Муравленко — 10, в Надыме — 19, в Лабытнанги — 18.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 175 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 23 октября зарегистрировано 19 110 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 006 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.