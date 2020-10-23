Кострома, , 11:25 — REGNUM Чиновники и священнослужители встретились с противниками строительства нового храма в Костроме. Пообщаться с жителями улицы Свердлова решили после того, как в интернете появилась петиция на имя костромского губернатора. Авторы обращения полагают, что их покой может нарушить громкий звон колоколов, а распорядиться территорией, отведённой под храм, можно «с большей пользой» для жителей, построив там, например, парковку или место для отдыха.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Как сообщает портал К1NEWS.RU, в ходе встречи, которая прошла вечером 21 октября, исполняющий обязанности главы администрации Костромы Олег Болоховец допустил возможность переноса места строительства храма на другую площадку в этом же районе и призвал стороны к поиску компромисса.

«Было высказано много мнений. Есть предложения, которые не противоречат друг другу. Давайте обсуждать и искать компромисс. В том числе, возможно рассматривать другие места в этом же районе для строительства храма», — обратился к жителям чиновник.

Второй этап переговоров пройдёт на следующей неделе в администрации Костромы. Спросить священнослужителей, обсуждался ли с людьми вопрос появления храма рядом с жилыми домами до появления петиции, корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Пресс-секретарь Костромской епархии, иерей Сергий Вихарев оказался недоступен для прессы.

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