Ульяновск, , 11:46 — REGNUM В Ульяновской области по информации на 23 октября заражены SARS-CoV-2 с начала пандемии 19 186 жителей региона. За сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 190 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Накануне сообщалось о 185 инфицированных. Выздоровели за время наблюдения 15 190 человек, за сутки — 126 пациентов. По-прежнему погибшими числятся 230 ульяновцев.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области с апреля текущего года работает региональная программа реабилитации и эмоционального восстановления работников учреждений здравоохранения, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, «Спасибо медикам!».

Читайте также: В ульяновском проекте «Спасибо медикам» приняли участие 1,5 тыс. врачей