Воронеж, , 11:20 — REGNUM Работодателям Воронежской области рекомендовано перевести работников на удалённый режим работы — в максимально возможных объёмах. Эту и другие меры по борьбе с коронавирусом утвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства 23 октября.

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Воронежским предприятиям и организациям предлагается перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников с их согласия. Другой вариант — предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. В приоритетном порядке такую меру рекомендовано применить к опекунам и родителям детей — учащихся первых — четвёртых классов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области за 23 октября число выявленных за сутки носителей коронавируса составило 256 человек, растёт число умерших — за сутки в статистику включены 12 смертей. Всего в регионе число заболевших приближается к 23 тыс. человек, скончались 346 пациентов.