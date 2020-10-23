Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии за сутки выявили ещё 54 носителя коронавируса. Таким образом, по состоянию на 23 октября с начала пандемии выявлено 9 438 заражений коронавирусом. Накануне заболел 41 житель региона. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С начала наблюдения побороли инфекцию 7 860 человек, за сутки — 48 пациентов. Всего скончались 124 заболевших. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано два новых летальных случая.

ИА REGNUM напоминает, эпидемиологическая ситуация в Чувашии в целом остается стабильной. Во всех возрастных группах, кроме 15 лет и старше, уровни заболеваемости ОРВИ не превышают недельные эпидемические пороги. Среди учащихся школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений регистрируются лишь единичные случаи заражения коронавирусом.

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