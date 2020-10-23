Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Деньги для выкупа заложников, захваченных неизвестным в отделении Банка Грузии в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), принадлежали этому же банку. Об этом, как передает телеканал Formula News, сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

«Сумма взята не из бюджета, — рассказал журналистам глава МВД. — это деньги Банка Грузии. Такое происходит повсюду в мире, это происходит, когда заложников берут в банке».

Гомелаури также отказался называть сумму, которую передали в качестве выкупа, пока злоумышленника не поймают. Министр отметил, что для правительства Грузии нет такой суммы, которая была бы важней жизни человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в одном из отделений Банка Грузии в Зугдиди неизвестный захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал выкуп в размере $0,5 млн. Правоохранители передали злоумышленнику деньги, и он освободил заложников и смог скрыться от полиции.

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