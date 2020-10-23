Улан-Удэ, , 11:14 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил одобрить законопроект, согласно которому детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, будут выплачивать компенсацию расходов на питание. Он поручил министерству финансов предусмотреть в республиканском бюджете финансирование на эту статью расходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным, в республике на домашнем обучении находится ‭1144‬ ребёнка до 18 лет с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. Потребность на обеспечение компенсации на 2021 год составляет более 28,8 млн рублей. В случае положительного решения депутатов на сессии Народного Хурала, закон вступит в силу 1 января 2021 года.