Москва, 23 октября 2020, 11:12 — REGNUM Дети не являются активными разносчиками коронавируса. Напротив, согласно полученным новым данным, именно взрослые, как правило, заражают несовершеннолетних. Об этом 23 октября заявил директор ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.
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При этом, по его словам, распространение коронавируса между детьми и от детей к взрослым не превышает ранее выявленных статистических величин.
Академик подчеркнул, что изначально появившаяся гипотеза о том, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса и, соответственно, от них заражаются пожилые, оказалась несостоятельной. Заблуждения на этот счёт развеяли учёные из Скандинавии.
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Оказалось, что главными «входными воротами» для вируса является рецептор ACE2. В клетках у детей его количество минимально, а вот с возрастом оно увеличивается. Согласно статистике, несовершеннолетние составляют не более 10% заболевших COVID-19. Академик предположил, что именно поэтому дети гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев заявил, что дети являются ключевой группой риска в отношении распространения эпидемии коронавируса. По его словам, это признано во всём мире, такого же мнения придерживаются врачи.
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