Москва, , 11:12 — REGNUM Дети не являются активными разносчиками коронавируса. Напротив, согласно полученным новым данным, именно взрослые, как правило, заражают несовершеннолетних. Об этом 23 октября заявил директор ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.

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При этом, по его словам, распространение коронавируса между детьми и от детей к взрослым не превышает ранее выявленных статистических величин.

Академик подчеркнул, что изначально появившаяся гипотеза о том, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса и, соответственно, от них заражаются пожилые, оказалась несостоятельной. Заблуждения на этот счёт развеяли учёные из Скандинавии.

«В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — приводит радио Sputnik слова Тотоляна.

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Оказалось, что главными «входными воротами» для вируса является рецептор ACE2. В клетках у детей его количество минимально, а вот с возрастом оно увеличивается. Согласно статистике, несовершеннолетние составляют не более 10% заболевших COVID-19. Академик предположил, что именно поэтому дети гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев заявил, что дети являются ключевой группой риска в отношении распространения эпидемии коронавируса. По его словам, это признано во всём мире, такого же мнения придерживаются врачи.

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