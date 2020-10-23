Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 268 носителей вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний прирост — вновь антирекордный. Для сравнения, 22 октября 2020 года в регионе регистрировали 259 случаев заражения коронавирусом. Хуже показатели были только в июне и июле 2020 года, когда прирост носителей коронавируса был выше.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (155 случаев), Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов.

Теперь в регионе подтверждено 33 952 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирус SARS-CoV-2 выявили у глав Североуральска и Верхней Пышмы.

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