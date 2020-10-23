Воронеж, , 11:11 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки прирост числа носителей коронавируса составил сразу 256 человек, об этом сообщил региональный оперативный штаб 23 октября. Это на десять носителей больше, чем было выявлено сутками ранее.

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За минувшие сутки статистику смертности пополнили 12 пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. Накануне сообщалось о 19 новых смертях. Выписаны с выздоровлением 372 человека.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 812 воронежцев, выздоровели 19 604 человека с диагнозом, подтверждённым тестами, и 3057 — с диагнозом, поставленным по результатам КТ. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Воронежской области достигло 346 человек.

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