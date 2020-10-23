Пенза, , 11:14 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 23 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 891 человека, за сутки заболели еще 172 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 164 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По области с начала пандемии выздоровели 10 397 человек, за сутки — 96 пациентов. 162 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 23 октября подтверждены 162 летальных исхода от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от инфекции погибли еще три пациента.

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