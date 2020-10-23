Рязань, , 11:12 — REGNUM Новый «рекорд» по количеству выявленных носителей коронавируса установлен в Рязанской области 23 октября — 105 человек. Это на семь больше показателя предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста заражений за сутки составил 1,1%. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 9908. За истекшие сутки выписано 50 пациентов, всего выздоровели 7259 человек.

В больницах находятся 326 граждан, из которых 18 подключены к аппаратам ИВЛ.