Москва, , 11:14 — REGNUM В последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в мире существенным образом ухудшается. Об этом 23 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего выступления в формате онлайн на международном межпартийном форуме стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «ШОС +».

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«К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал глава Минздрава РФ.

Также он отметил, что пандемия коронавируса показала серьезные проблемы в разных странах в вопросах регулярного предоставления их населению плановых лечебных и профилактических мероприятий.

«Это серьезный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения без исключения всех стран», — подчеркнул Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 17 340 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии.