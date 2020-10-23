Сосновый Бор, Ленинградская область, , 11:12 — REGNUM На Ленинградской АЭС состоялось первое включение в сеть нового энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт, выдав электроэнергию в единую энергосистему России. Об этом 23 октября сообщили ИА REGNUM в департаменте коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом».

Ленинградская АЭС: новый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 выдал первые киловатт-часы в единую энергосистему России. департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»

Синхронизации и первому включению энергоблока № 6 Ленинградской АЭС в единую энергосистему страны предшествовал этап энергетического пуска. Он включал в себя большой объем работ и испытаний, проверку готовности основного оборудования и систем энергоблока к этапам освоения не только тепловой, но и электрической мощности, поэтапный подъем тепловой мощности реакторной установки от 1% до 35% от номинальной.

«Сегодня страна получила еще один блок мощностью 1200 МВт и укрепила свой авторитет передовой державы в области ядерной энергетики», — отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.

Впереди — этап опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока, ступенчатое освоение мощности реактора до 100%.

«На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности», — подчеркнул в свою очередь генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

Добавим, после завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией. Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

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