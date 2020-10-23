Гавана, , 11:03 — REGNUM Наиболее эффективным средством от коронавируса на сегодняшний день является самозащита. Об этом в рамках выступления перед группой экспертов министерства здравоохранения Кубы заявил генеральный директор Национального института гигиены, эпидемиологии и микробиологии Рауль Перес.

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"Ежедневное обследование, строгий контроль гигиенических и санитарных мер в рабочих местах, использование маски, мытье и дезинфекция рук и поверхностей признаны ключевыми мерами по предотвращению распространения болезни», — сказал Перес.

По его словам, забота о себе и окружающих сегодня играет ключевую роль в борьбе с пандемией, и если этого не делать, то риск будет только расти.