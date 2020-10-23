Ставрополь, , 11:26 — REGNUM Новый «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 22 октября в крае инфекцию выявили у 180 человек, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Предыдущий максимальный суточный прирост (177 случаев) был зафиксирован днем ранее.

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К настоящему времени на Ставрополье зарегистрировано почти 19,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели в крае почти 14,6 тыс. носителей инфекции (+185 за сутки), или около 73,7% от общего числа заболевших.

Накануне на Ставрополье умерли пять пациентов с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 396 человек, 67 из них скончались с начала октября.

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