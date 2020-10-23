Краснодар, 23 октября 2020, 10:59 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 октября. Среди новых пациентов — семь детей в возрасте от пяти до 17 лет.
Всего на 23 октября на территории края положительные результаты тестов на коронавирус получили 16 349 граждан, из них 11 304 пациента выписаны с выздоровлением. Жизни 373 заболевших спасти не удалось.
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В тяжелом состоянии в стационарах региона находятся 32 человека — 30 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.