Краснодар, , 10:59 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 октября. Среди новых пациентов — семь детей в возрасте от пяти до 17 лет.

«В Краснодаре заболели 45 человек, в Белореченском районе — 11, в Павловском — 9, в Сочи — 7 и в Абинском — 5. По четыре случая выявлено в Туапсинском и Северском районах. По три в Тихорецком, Выселковском и Тимашевском, а также в Новороссийске, Анапе и Горячем Ключе. По одному зараженному в Геленджике, Усть-Лабинском, Курганинском, Апшеронском, Лабинском, Брюховецком, Крымском, Темрюкском и Тбилисском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего на 23 октября на территории края положительные результаты тестов на коронавирус получили 16 349 граждан, из них 11 304 пациента выписаны с выздоровлением. Жизни 373 заболевших спасти не удалось.

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В тяжелом состоянии в стационарах региона находятся 32 человека — 30 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.