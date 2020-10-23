Абуджа, , 11:02 — REGNUM Феминистская коалиция, способствовавшая формированию нигерийского протестного движения против «жестокости полиции», призвала жителей Нигерии оставаться дома и соблюдать комендантский час, который был введен в их штатах. Об этом сообщает ВВС Africa.

Это заявление было воспринято многими жителями Нигерии как знак окончания волны протестов, сотрясавшей Нигерию последние две недели.

Заявление Феминистской коалиции было сделано через пять часов после того, как президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал нигерийскую молодежь прекратить протесты, заявив, что в противном случае это «подорвет национальную безопасность», что «недопустимо».

По словам представителей Феминистской коалиции, для помощи протестующим было собрано почти 400 000 долларов США в виде пожертвований со всего мира. Большая часть из них еще не израсходована.

Оставшиеся средства планируется потратить на медицинскую и юридическую помощь протестующим, а также сделать выплаты погибшим в ходе протестов и их семьям.

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