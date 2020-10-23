Ульяновск, , 11:00 — REGNUM Дети с ограниченными возможностями здоровья в Ульяновской области смогут принять участие в межрегиональном оздоровительном проекте ОНФ «Летай со мной». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оздоровительный проект по аэродинамической гимнастике стартует с 1 февраля 2021 года. В области с помощью полетов в аэротрубах смогут пройти курс адаптивной физкультуры порядка 30 детей. Проект рассчитан на детей с ДЦП, расстройствами аутистического характера и проблемами опорно-двигательного аппарата. Полеты в аэротрубах помогут детям активировать центр мозга, улучшить работу периферийных отделов нервов, а также способствуют росту нервного волокна и его развитию. К занятиям допустят детей в возрасте от 5 до 14 лет. Проект рассчитан на 13 месяцев. Заявки на участие в нем можно подать до 30 октября.

Оздоровительный проект «Летай со мной» будет реализован в области за счет грантовой поддержки, а также региональных партнеров и некоммерческих организаций.

ИА REGNUM напоминает, центр «Луч» в Сысертском районе Свердловской области отдадут под обсерватор для пациентов с COVID-19. В медцентре проходили лечение дети-инвалиды с аутизмом, ДЦП и другими особенностями развития. Родители сообщают. что их вместе с детьми просят освободить территорию «Луча».

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