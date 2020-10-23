Анадырь, , 11:22 — REGNUM Чукотка находится на втором месте среди регионов РФ по количеству проведённых тестов на коронавирус. Расчёт показателей на 100 тысяч населения провёл Роспотребнадзор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

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В Роспотребнадзоре РФ составили топ-15 регионов с наилучшими показателями по тестированию.

При населении порядка 50 тыс. человек на Чукотке проведено более 40,5 тыс. тестов. Основной объём исследований проводится в ПЦР лаборатории Анадыря. Также работает лаборатория в Певеке, и в скором времени откроется в Билибино.

В расчёте на 100 тыс. жителей на Чукотке проводится 85,5 тысяч тестов. Больше только у Ямало-Ненецкого автономного округа — 167,1 тыс.

Помимо Чукотки в топ-15 вошли ещё пять регионов Дальнего Востока: Колыма, Сахалин, Приамурье, Якутия и Камчатка.

Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

На 23 октября на Чукотке зарегистрировано 229 носителей коронавируса, 203 пациента выздоровели, скончались два человека.

На обязательной самоизоляции находятся 479 жителей региона, проведено более 40,5 тыс. тестов.

Ряд ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, продлён до 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 17 340 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.