Сеул, , 10:57 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели людей после вакцинации от гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

По состоянию на 13:00 по местному времени в стране скончались 36 человек. Большинство умерших — люди пожилого возраста.

Отмечается, что медикам удалось выяснить, что причина смерти 17-летнего жителя Инчхона, скончавшегося 16 октября, не взаимосвязана с программой вакцинации от гриппа.

В управлении отмечают, что детали расследования взаимосвязи случаев гибели и вакцинации будут раскрыты в 19:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн сообщил о необходимости всестороннего и прозрачного расследования летальных случаев среди лиц, прошедших вакцинацию от гриппа.

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