Киев, , 10:56 — REGNUM Члены руководства киевского аэропорта «Борисполь» могли украсть 37 млн бюджетных гривен или свыше $1,3 млн, выделенных на строительсто. Об этом сообщила 22 октября пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Представители спецслужбы считают, что в 2017—2018 годах подозреваемые могли сфальсифицировать объёмы выполненных работ, а также поставок стройматериалов для строительства инфраструктуры аэропорта. Позже подозреваемые, по версии следствия, при помощи бестоварных операций могли перевести 37 млн гривен в наличные, а затем сформировать налоговый кредит по НДС на сумму, превышающую 6 млн гривен или более $212 тыс.

Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной борьбу с коррупцией, которую ведут правоохранительные органы страны.

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