Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чуваши развернуто 1879 коек для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него. По данным на 22 октября лечение в стационарах проходят 1400 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 27 человек. Об этом сообщил на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

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Всего в 10 лабораториях на утро 22 октября выполнено с нарастающим итогом 243 586 исследований у 223 575 человек (за сутки соответственно 2267 и 2136).

Исследования проводятся в четырёх лабораториях регионального уровня в медицинских организациях, находящихся в ведении минздрава Чувашии, в трех лабораториях федерального уровня и в трех лабораториях коммерческих организаций.

В регионе создан обсерватор для пациентов с COVID-19, коечный фонд которого составляет 140 мест на базе Республиканского детского санатория «Лесная сказка» (Алый парус).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 9384 человек, выздоровел 7821 человек, суточный темп прироста заболевших COVID-19 — 52 человека. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 октября выявили 1887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это очередной «рекордный» показатель суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1813 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии достигло 189 585 случаев.