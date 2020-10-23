Москва, , 11:14 — REGNUM Российские водители в половине случаев оформляют дорожно-транспортное происшествие с помощью сотрудников ДПС. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом «Авто Mail.ru» среди примерно 8 тыс. пользователей проекта.

Пользователей спросили о способе оформления их последнего ДТП. Самостоятельно оформил европротокол 21% респондентов, ещё столько же опрошенных отметили, что договорились с другим участником ДТП без бумаг.

27% опрошенных пожаловались на слишком долгое ожидание ДПС, 14% не сумели разобраться с европротоколом, а 10% указали, что второй водитель неадекватно себя вёл.

При этом три четверти опрошенных считают, что ДПС справедливо назначила виновную и пострадавшую стороны. Страховки хватило на ремонт повреждённого автомобиля 46% респондентов, а 17% пришлось добавлять собственные деньги.

За весь период вождения в аварии попадали 83% автомобилистов. При этом 23% попадали в аварии один раз, 26% — дважды, 22% — трижды, а 30% — четырежды и более раз. За последний год ДТП случалось у 24% респондентов.

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