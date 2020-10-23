Брянск, , 10:50 — REGNUM 138 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 23 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть пунктов больше «рекорда» предыдущих суток. Скончались три человека.

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Всего в регионе выявили 11 тыс. 633 носителей коронавируса. За сутки проведено 2707 исследований, в целом проверено 214 тыс. 175 тестов. Выздоровели 8810 человек, из которых 102 выписаны за прошедшие сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Брянской области скончались 53 человека.