Барнаул, , 10:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 23 октября в краевом правительстве, семь человек умерли от COVID-19, пять — от иных причин.

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За весь период пандемии в Алтайском крае скончался 691 пациент с SARS-CoV-2. В том числе зарегистрировано 329 случаев смерти от коронавирусной инфекции и 358 случаев от иных причин. Ещё по четырем случаям смерти проводится экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в Алтайском крае скончались 11 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 23 октября в регионе SARS-CoV-2 выявлен у 17 510 человек.

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