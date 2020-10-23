Москва, 23 октября 2020, 10:44 — REGNUM Внедрение в РФ электронных трудовых книжек упрощает документооборот и повышает оперативность работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
Что касается минусов, то, как пояснил экономист, не всегда сам работник сможет контролировать, какие записи делаются в электронном документе, а операторы могут допустить какую-то ошибку или даже потерять его.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Фарида Мирзабалаева объяснила, что одним из главных плюсов электронных трудовых книжек является то, что становится очень легко проверить достоверность информации и для махинаций с припиской стажа задним числом не остается места.
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