Москва, , 10:44 — REGNUM Внедрение в РФ электронных трудовых книжек упрощает документооборот и повышает оперативность работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

«Для перевода всех работников на электронные трудовые книжки потребуется определенное время. Безусловно, здесь есть плюсы, потому что упрощается документооборот, повышается оперативность работы с этим документом. Предполагается, что поскольку у владельцев электронных трудовых книжек будет свободный к ним доступ, они смогут быстро получать необходимую информацию, не обращаясь в отдел кадров. Кроме того, в случае смены места работы службам управления персоналом будет легче получить информацию о работнике и вести его трудовую книжку уже в другой организации», — сказал Щербаков.

Что касается минусов, то, как пояснил экономист, не всегда сам работник сможет контролировать, какие записи делаются в электронном документе, а операторы могут допустить какую-то ошибку или даже потерять его.

«Восстановить электронный документ будет сложнее, потому что такая потеря может быть связана с другими источниками информации. Возможны технические сбои, человеческий фактор, поэтому необходима безупречная техническая база для обеспечения хранения и защиты электронных трудовых книжек», — добавил Щербаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Фарида Мирзабалаева объяснила, что одним из главных плюсов электронных трудовых книжек является то, что становится очень легко проверить достоверность информации и для махинаций с припиской стажа задним числом не остается места.

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