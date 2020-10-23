Москва, , 10:43 — REGNUM Клиническая ситуация с коронавирусом в мире, наблюдаемая в последние недели, имеет тенденцию к ухудшению. Об этом в ходе международного межпартийного форума «ШОС+» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности <…> предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий», — сказал Мурашко.

По его словам, это «серьёзный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения» всех государств.

Мурашко подчеркнул, что клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» показывают хорошие результаты.