Москва, , 10:43 — REGNUM Свыше 338 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 22.10.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 338 798 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 56 230 544, из которых 546 тысяч были сделаны за истекшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 21 октября под медицинским наблюдением в России находилось 321 958 человек.