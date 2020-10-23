Москва, , 10:41 — REGNUM Следственные органы продолжают устанавливать причины загрязнения воды в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки. Проводится тщательный мониторинг ситуации, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Об этом ИА REGNUM 23 октября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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По её словам, в настоящее время приоритетной версией произошедшего является природная причина.

«По результатам проведённых биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено, — подчеркнула Петренко. — В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено».

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Также на природный характер загрязнения, по словам представителя следственного ведомства, указывает и то, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Кроме того, ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года.

«Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — добавила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, о загрязнении воды Тихого океана у побережья Камчатки стало известно 29 сентября. В настоящее время исследованием воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, министерства по чрезвычайными ситуациям, министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, а также множество учёных.

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