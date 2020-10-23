Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Санкт-Петербург продолжает ежедневно ставить печальные рекорды по количеству вновь выявленных носителей коронавирусной инфекции. За последние сутки официально подтверждено еще 710 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили 23 октября в оперативном штабе. Это на 13 случаев больше, чем сутками ранее, и самый большой показатель за всё время пандемии.

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Нарастающим итогом в Петербурге зарегистрировано 55 378 случаев инфицирования с марта 2020 года. Это третий показатель среди регионов РФ, после Москвы и Московской области.

Количество выздоровевших петербуржцев за последние сутки составило 355 человек, что на шесть человек больше, чем днем ранее. Общее число переболевших ковидом на сегодня в Петербурге составляет 35 252 человек.

Продолжает нарастать смертность от COVID-19. За минувшие сутки эта болезнь признана причиной смерти еще 32 человек в Петербурге. Это на восемь жертв больше, чем днем ранее. По суточной смертности, как и по общему количеству умерших от коронавирусной инфекции (3565 человек), Петербург остается на втором месте после Москвы. Летальность болезни в Петербурге составляет 6,44%.

За последние сутки в России выявлено 17 340 случаев заражения, в том числе 27,7% из них — без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2% за сутки) во всех 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 263 человека, всего переболел 1 119 251 человек. За последние сутки подтверждено 283 летальных случаев, за весь период по России скончались 25 525 человек.

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